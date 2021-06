Tendances Première : Les MARC’s. Ou comment réussir son conflit avec l’avocat 2.0 ? sur Auvio

Traditionnellement, lorsqu’il s’agit de régler un litige, il est d’usage de faire appel aux cours et tribunaux. A l’échelle européenne, le Belge manifeste d’ailleurs un certain appétit pour les procédures judiciaires : entre 2012 et 2018, on dénombre 6,8 procédures judiciaires introduites pour 100 habitants. Une démarche qui n’en reste pas moins longue et coûteuse et dont l’issue reste toujours aléatoire. Depuis quelques années, une justice plus pacificatrice se dessine, offrant aux justiciables la possibilité de résoudre leurs litiges en privilégiant des Modes Alternatifs de Résolution de Conflits : les MARC's. La majorité de ces processus extra judiciaires offrent de nombreux avantages, comme notamment l’élaboration par les parties elles-mêmes de la solution qui répond le mieux à leurs besoins respectifs, et le fait que le processus soit souvent plus rapide et moins coûteux. En axant la démarche sur la communication et le règlement à l'amiable, il importe aujourd'hui de réussir son conflit et non plus de le gagner ou de le perdre. On en parle avec Michel Forges, bâtonnier sortant de l'ordre français du Barreau de Bruxelles et médiateur. https://www.barreaubruxelles.be/les-marcs