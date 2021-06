Tendances Première : Euro 2020 : Les paris sportifs sur Auvio

Depuis le 11 juin dernier, nous vivons au rythme de l'Euro. Etes-vous peut-être tentés de parier sur certains matchs ou avez-vous déjà parié depuis le début de l'Euro? Les sites de paris et autres casinos en ligne n'ont jamais été aussi nombreux, disponibles ou faciles d'accès qu'aujourd'hui. Actuellement, un smartphone suffit pour parier. Mais quelle réglementation sur les paris sportifs et jeux de hasard existe en Belgique? Quelle protection est mise en place pour les jeunes et les joueurs faibles ? Nous en parlons aujourd'hui dans notre dossier spécial foot Euro 2020 – paris sportifs avec Magali Clavie, présidente de la Commission (belge) des Jeux de Hasard et Yasmine Lamisse, chroniqueuse juridique. Home | Always Play Legally Page d'accueil (aide-en-ligne.be) arretezvousatemps.be Clinique du Jeu & Autres Addictions comportementales