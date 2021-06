Tendances Première : Le yoga reconnu comme outil puissant pour faire face au stress et pour maintenir le bien-être physique sur Auvio

Des niveaux de stress plus bas, une réduction des douleurs chroniques du dos, du cou, des articulations, une baisse de la tension artérielle, une meilleure souplesse, etc… Pratiqué par tous et partout, le yoga est devenu symbole de paix intérieure, de sérénité et de bien-être pour un nombre croissant d’occidentaux. Reconnaissant sa popularité universelle, l'Assemblée générale des Nations Unies a même proclamé le 21 juin Journée internationale du yoga ! On en parle avec Huguette Declercq, présidente de Atlantide asbl et Abepy asbl, professeure de yoga depuis une trentaine d’années et Kiran Vyas, créateur des centres Tapovan, auteur d’ouvrages sur l’ayurvéda et le yoga. Centre de yoga et ayurvéda (atlantideasbl.org) Abepy – Association Belge des Enseignants et des Pratiquants de Yoga (yoga-abepy.be) https://www.tapovan.com/