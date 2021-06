Tendances Première : Ces insomnies qui riment avec pandémie… sur Auvio

Un cinéaste insomniaque veut comprendre pourquoi il ne dort plus et il décide de mener une enquête, qui transformera son rapport à la nuit et au sommeil. "Le Dormeur éveillé" est un documentaire de Boris Van der Avoort qui est en studio pour témoigner. L’occasion bien sûr aussi de parler de l’insomnie en profondeur. Début 2020, 7 à 8% des Belges se plaignaient d’incapacité à trouver le sommeil. Ce nombre a grimpé à 19 % durant le premier confinement. Au second confinement, la proportion est même passée à 29 % d’insomniaques, selon une étude de la VUB et de l’hôpital Brugmann à Bruxelles. Comment devient-on insomniaque ? Que traduit cet état ? Comment en sortir ? On en parle avec le Pr. Benny Gimbada Mwenge, spécialiste en médecine du sommeil au Service de Pneumologie des Cliniques universitaires Saint-Luc.