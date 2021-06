Tendances Première : Alt-tech, l’internet de la comploshpère. sur Auvio

Le récent article de Numérama d’Aurore Gayte, journaliste société, met en lumière l’ « Alt-tech », (Rumble, MeWe, Minds : bienvenue dans l’alt-tech, les réseaux sociaux de l’extrême droite et la complosphère (numerama.com), « ces nouveaux réseaux sociaux plébiscités par des groupes d’extrême droite ou des adeptes de théories du complot. Sur ces réseaux sociaux, à l’abri de la censure et de la modération, militants d’extrême droite et complotistes prospèrent, se relaient entre eux, échangent, et élaborent des théories ». La plupart des sites de l’alt-tech ont été créés il y a plusieurs années principalement aux Etats-Unis, mais 2020 et l’arrivée de la pandémie et l’explosion des théories du complot autour des vaccins ou de l’origine du virus leur a donné un réel essor en Europe (…) ». Quels sont ces réseaux sociaux qui séduisent une masse de gens ? Comment sont-ils arrivés à se développer autant aujourd’hui ? Quel est leur avenir ? On en parle avec Olivier Bogaert, Commissaire de police spécialisé dans la cybercriminalité et Mateusz Kukulka, blogueur, journaliste, expert social médias, animateur sur Twitch et Aurore Gayte, journaliste à Numérama.