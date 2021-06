Tendances Première : Petites histoires de domination sportive (Ed.du Rocher) sur Auvio

Chaque année depuis 12 ans, le site Greatest Sporting Nation classe les meilleures nations sportives de l’année. En 2020, les trois nations qui se hissent en haut du classement sont les Etats-Unis, la Norvège et l’Allemagne. D’autres classements de ce type existent. L’une des finalités de ces classements est d’éclairer les décisions politiques des fédérations sportives du monde entier. C’est ainsi que la Belgique a beaucoup misé ces dernières années sur le hockey sur gazon : les Red Lions et les Red Panthers seront bientôt aux JO de Tokyo et espèrent remporter des médailles ! Et dans ces classements, apparaissent aussi les dominations sportives de certaines nations : la natation artistique pour les Russes, le water-polo pour les Hongrois, le plongeon pour la Chine… Guillaume Evin, journaliste et écrivain nous raconte dans son ouvrage, toutes ces histoires de domination sportive, souvent le fruit de traditions ancestrales mais pas que !