Tendances Première : Cancers cutanés, l’importance de la prévention ! sur Auvio

Malgré les innombrables campagnes de sensibilisation, le cancer de la peau est à l’origine de 450 décès par an en Belgique. Chaque année, plus de 40.000 nouveaux cas de cancers de la peau apparaissent chez nous. Heureusement, la plupart d’entre eux peuvent être guéris s’ils sont détectés précocement. Mais certains cancers de la peau sont très graves : le mélanome ou le cancer à cellules de Merkel. Prévention, information, éducation et responsabilisation sont primordiales ! On en parle avec Jean-François Baurain, médecin oncologiste à l’UCLouvain.