Tendances Première : Top départ pour le "Sun Trip 2021", un rallye sur des vélos solaires électriques à travers l'Europe. sur Auvio

Depuis 2013, le Sun Trip Europe c’est le rendez-vous des aventuriers en vélos solaires. Le Top départ sera donné symboliquement depuis Bruxelles, le 15 juin 2021. Au terme d’un parcours de 10.000 km, à travers plus de 30 pays, les 40 participants termineront à Lyon en juillet/août. Partout en Europe elles et ils auront démontré que l’énergie solaire adaptée au vélo électrique permet d’inventer une nouvelle forme de mobilité, avec des engins hybrides permettant de rouler jusqu’à 400 km par jour, et ce sans aucune émission de gaz à effet de serre. Présentation en compagnie de Didier Vandenhove, participant belge et de Florian Bailly organisateur du rallye. 2021 : Sun Trip Europe ! - The Sun Trip