Tendances Première : Former à l’écrit, former par l’écrit dans le supérieur (Ed.Deboeck) sur Auvio

Le monde académique constate que beaucoup de jeunes connaissent des difficultés importantes dans le domaine de l’écrit ! Malheureusement ces difficultés rédactionnelles peuvent entraver le cursus des étudiants mais aussi leur parcours professionnel ultérieur. Pourtant, l’idée reçue que les jeunes n’écrivent plus, n’est pas forcément correcte ! Les jeunes semblent avoir toujours un attrait pour l’écriture mais ils utilisent des formes numériques, des formats plus courts, des modes narratifs différents. Comment se passe la transition entre l’enseignement secondaire et le supérieur sur le plan de l’écrit ? Comment soutenir nos étudiants dans ce domaine ? Quelles sont les difficultés particulières des étudiants allophones et plurilingues ? Que peut apporter le numérique dans le soutien à l’écriture ? Caroline Scheepers, responsable du Centre de Didactique de l’Enseignement supérieur propose dans cet ouvrage (rédigé avec des spécialistes de l’écrit) des réflexions théoriques, mais aussi des perspectives pour « mieux faire écrire » dans le supérieur !