Tendances Première : « Comment j’ai arrêté de me presser le citron » (Ed. l’attitude des héros). Avec Carolina Vermeersch. sur Auvio

« A 20 ans, j'étais la surconsommation incarnée. Je rêvais sac Louis Vuitton, Audi A3, Sportback, Voyage aux Caraïbes… Pourtant, j'étais incapable de l'essentiel : être profondément heureuse… » A cette époque, Carolina Vermeersch, fraîchement diplômée en marketing passe trois ans à Barcelone pour apprendre l'espagnol mais elle y dévalise surtout les boutiques ! A son retour en Belgique, c'est la prise de conscience ! Elle décide d'adopter un mode de vie plus slow, durable, local, biologique ! Elle crée The Lemon spoon pour accompagner les citoyens et les entreprises dans la transition écologique et sociale. Dans son livre, elle partage avec nous sa transition personnelle (5 années pour changer !) avec un zeste de fraîcheur, d'optimisme et de coups de pieds aux fesses !