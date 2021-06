Tendances Première : L’éloge du rire (Ed.Flammarion) sur Auvio

Le Larousse définit le rire comme la » manifestation d’une gaieté soudaine par l’expression du visage et par certains mouvements de la bouche et des muscles faciaux, accompagnés d’expirations plus ou moins saccadées et bruyantes ». Drôle ! Cécile Hess Halpern, avocate et autrice nous propose dans son ouvrage une histoire du rire mais aussi de décrypter pourquoi le rire nous fait autant de bien ! Avec aussi, Paul Fiasse, l’un des chantres du yoga du rire chez nous.