Tendances Première : Cassons les idées reçues sur les gamers ! sur Auvio

Qui est le gamer ? L’adolescent, sédentaire, mal alimenté qui joue aux jeux vidéo toute la journée ? « Totalement dépassé » nous dit Olivier Servais, co-créateur du Louvain Game Lab de l’UCLouvain. Aujourd’hui tout le monde joue et le profil type du gamer s’établit plutôt sur les compétences des joueurs : il faut avant tout être collaboratif, faire preuve de stratégie et être sociable. Et pour celles et ceux qui coordonnent des groupes de joueurs, les guildes, on note d’excellentes capacités de management. « Dans la peau des Gamers. Anthropologie d’une guilde de World of Warcraft » (Ed. Karthala) a pour objectif de décortiquer ce monde virtuel et de casser les idées reçues. Son auteur, Olivier Servais, et Greg Carette, « The Expert Gamers » de la rtbf sont au micro de Véronique Thyberghien ce vendredi.