Tendances Première : Analphabétisme financier et Education financière sur Auvio

Selon une étude du fournisseur de services financiers Intrum, réalisée dans 24 pays européens, la Belgique ne se classe pas très bien en matière de « culture financière ». Le questionnaire portait sur des thèmes tels que la gestion d’un budget, le calcul des taux d’intérêts, l’inflation…autant de notions qui permettent à chaque ménage de gérer au mieux ses finances. Et, la jeune génération semble se tourner davantage vers les médias sociaux comme source d’acquisition de connaissances financières. La Belgique peut-elle mieux faire dans le domaine de l’éducation financière ? La FSMA, l’Autorité des Finances et des marchés financiers, a lancé en 2013 son programme d’éducation financière, Wikifin. Et, l’enseignement secondaire comprend de plus en plus l’importance d’enseigner cette matière à nos jeunes ! On en parle avec Christophe De Boeck, porte-parole d’Intrum, Jean-Paul Servais, président de la FSMA et Kenneth De Beckker, chercheur post-doctorant à la KULeuven et à l’UHasselt. www.Wikifin.be www.intrum.be www.kuleuven.be www.uhasselt.be