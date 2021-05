Tendances Première : La cystite – Dr Jean Marc Bohbot et Rica Etienne (Ed.Flammarion) sur Auvio

Savez-vous que la cystite n’est pas une maladie sexuellement transmissible ? Que certains âges ou situations sont des zones rouges pour la cystite ? Que certaines positions pendant l’amour éteignent le feu et que d’autres le ravivent ? Que certains remèdes naturels peuvent faire aussi bien voire mieux que les antibiotiques ? En France, toutes les 30 secondes, une femme déclare une infection urinaire. A travers cet ouvrage, le Dr Jean-Marc Bohbot et Rica Étienne abordent sans tabou ce cauchemar féminin et vous aident à mieux comprendre votre anatomie, votre fonctionnement intime, les périodes et situations à risque (grossesse, ménopause, sexualité, hygiène de vie…). Ils sont nos invités du dossier.