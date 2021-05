Tendances Première : Le projet Brussels Donut sur Auvio

Depuis quelques années, on parle de plus en plus de l’économie du Donut de Kate Raworth, une économiste britannique, qui s’inspire du célèbre beignet pour nous faire visualiser les deux cercles, intérieur et extérieur, au sein desquels une économie saine devrait être maintenue pour être socialement juste et écologiquement sûr. La Région de Bruxelles-Capitale veut s’inspirer de cette fameuse théorie du Donut pour arriver à une gestion publique plus respectueuse de l’humain et de la nature. Le projet en est à ses débuts, mais un événement en ligne est organisé le mardi 25 mai à 15h, Brussels Donut : Et maintenant ? pour aussi susciter la participation citoyenne et imaginer ensemble un cadre de réflexion adapté à la réalité bruxelloise. On en parle avec Laure Malchair, directrice de l’asbl Confluences et Géraldine Thiry, professeur d’économie à l’ICHEC et professeur associé à l’Economic School of Louvain (UCLouvain). Home - BrusselsDonut