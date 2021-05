Tendances Première : La tentation du repli (Ed.du Mauconduit) sur Auvio

« Je ne parle pas seulement de l’isolement, mais de ce qu’il révèle : le retrait en soi dans un espace psychique intérieur minimal, si petit qu’il ne permet plus d’accueillir un autre être humain. Si la solitude peut être un ressourcement, l’isolement, lui est meurtrier » La crise sanitaire et les confinements successifs nous ont amené à diminuer drastiquement nos relations sociales et à voir potentiellement dans l’autre, uniquement un « porteur de virus ». Avec à la clef, la tentation du « repli sur soi ». Mais, ce phénomène sociétal est en réalité, en germe depuis longtemps : burn-out, phobies sociales, phobies scolaires, addictions aux jeux vidéos … Sophie Braun, psychanalyste française nous aide à trouver des ressources en nous pour renouer avec le goût des autres…