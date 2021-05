Tendances Première : Permacité, Réinventer la ville d’aujourd’hui (Ed. Mardaga) sur Auvio

Comment réenchanter la ville pour que les écosystèmes humains et naturels vivent en symbiose ? Dans un contexte de crise écologique et démographique mondiale, marqué par une emprise toujours plus massive et destructrice de l’espace urbain sur l’environnement, Olivier Dain Belmont nous invite à repenser la ville et à libérer l’habitat pour s’y sentir mieux. Pour y parvenir, il s’appuie sur la permaculture qu’il décline dans le domaine de l’architecture, nous faisant ainsi découvrir la Permacité. En partant du modèle du pavillon urbain, il façonne une réflexion menant à un modèle cohérent. Au fil des pages, l’architecte fait évoluer sous nos yeux la maquette de la ville de demain. La Permacité, modèle souple et évolutif, ne met à l’écart ni les questions techniques ni celles de la gestion citoyenne et sociale de l’espace urbain. Olivier Dain Belmont est un architecte français spécialiste du bois. Passionné par les questions d’éthique en architecture, il travaille notamment sur les utopies urbaines. Il sera notre invité.