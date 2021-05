Tendances Première : Arthrose, combat gagnant (ed. Odile Jacob) sur Auvio

L'arthrose, longtemps acceptée avec fatalisme, est reconnue aujourd'hui comme un réel problème de santé publique. Heureusement, elle n'est pas irréversible ! Quarante ans de recherche médicale ont prouvé l'efficacité et la diversité des traitements. Le docteur Odile Picard-Paix explique ici le phénomène et présente ces méthodes de soin, conventionnelles et alternatives, dont les oligo-éléments. Les conseils d'hygiène de vie qu'elle nous décrit constituent une façon simple et efficace de lutter contre l'arthrose. Médecin généraliste, oligothérapeute et auteure, Odile Picard-Paix sera notre invitée