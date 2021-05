Tendances Première : À vos Cycles – Le guide du vélo au féminin (Ed. Tana) sur Auvio

L’avenir du vélo sera féminin ! Les femmes ne représentent aujourd’hui qu’un tout petit pourcentage des licenciés de clubs cyclistes, et elles n’étaient qu’une poignée à participer à la dernière Tuscany Trail, le plus gros événement de bikepacking européen. Et pourtant, les exemples de femmes cyclistes inspirantes, qui vivent leur passion au quotidien et qui la partagent, sont nombreux… Ce livre est né de l’envie de rassembler les portraits de ces femmes, sportives ou voyageuses, de tous âges, de toutes origines sociales, culturelles, géographiques, et de montrer à travers le témoignage de Louise Roussel, femme « normale », sans aucun bagage sportif, que le vélo est à la portée de toutes. Choisir son vélo, s’équiper pour éviter les douleurs, rouler sous la pluie, la ville à vélo, le défi sportif,… Tout savoir sur le cyclisme au féminin avec des conseils pratiques et des idées d’itinéraires à divers endroits du globe, c’est l’objectif de Louise Roussel, cycliste aguerrie et passionnée. Elle sera notre invitée.