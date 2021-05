Tendances Première : Les exoplanètes et la vie dans l’Univers (Ed. Odile Jacob) avec Stéphane Mazevet sur Auvio

Sommes-nous seuls ? Y a-t-il dans l’Univers d’autres vies que la nôtre ? La Terre est-elle une arche unique ? Pour faire le point sur ces questions, Stéphane Mazevet nous entraîne aux confins du temps, de l’espace et de notre savoir. Il y a quatre cents ans, l’humanité comprend que la Terre n’est pas au centre de l’Univers. Il y a cent ans, elle admet l’existence d’autres galaxies. Il y a cinquante ans, elle met le pied sur la Lune. Depuis, des robots se sont posés sur Mars… Et nous voyons au-delà du système solaire : les premières exoplanètes ont été détectées dans les années 1990. On en dénombre aujourd’hui plus de 4 000. Au cœur de cette incroyable épopée scientifique et technique, le désir de connaître notre Univers, mais aussi, brûlante, la question de la vie – ailleurs. Stéphane Mazevet, qui sera notre invité, raconte ces progrès de l’astrophysique, qui ont bouleversé ce que nous savions du système solaire et du cosmos. De surprise en surprise, notre représentation de l’Univers évolue à mesure que nous embrassons un horizon de plus en plus vaste. La quête de planètes peut être habitables devient aujourd’hui un champ de recherche actif. Existe-t-il une planète B ?