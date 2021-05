Tendances Première : Les exérèses ganglionnaires en cas de cancer sur Auvio

L’exérèse ganglionnaire consiste à enlever les ganglions les plus proches de la tumeur, puis de les analyser pour n'enlever le reste de la chaîne ganglionnaire que si le cancer a commencé à s'y propager. Cette technique a permis de diviser par trois les œdèmes du bras, dans les cas de cancer du sein. Cette opération n’est pas pratiquée systématiquement et a ses avantages et ses désavantages. Aujourd’hui dans le cadre d’une médecine toujours plus personnalisée, il s’agit de savoir à qui elle s’adresse et comment mieux prendre en charge les suites ? On en parle donc avec Françoise Dubois, kinésithérapeute spécialisée dans le traitement des troubles lymphatiques et le Dr.Frédéric Buxan, Gynécologue, chef de service des Hôpitaux Iris Sud, Gynécologue Chirurgien Oncologue en Cancérologie Mammaire et Gynécologique.