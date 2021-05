Tendances Première : Adolescence et santé (Ed. Academia). Avec le psychiatre Nicolas Zdanowicz sur Auvio

Adolescence et santé (Ed. Academia) Les adultes ont toujours été ambivalents par rapport aux adolescents. Ils les imaginent capables du meilleur comme du pire et tiennent sur eux de grands discours dont les arguments ne cessent de s'inverser... Fous ou génies ? Enfants de chœur ou délinquants en puissance ? De la psychanalyse à la médecine, en passant par la psychologie ou la politique, toutes les théories échouent à objectiver cette période charnière de la vie. On en parle avec Nicolas Zdanowicz, psychiatre, chef de service à la clinique Mont Godinne et auteur.