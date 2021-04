Tendances Première : Fondation pour les Gnérations Futures : Les primés des HERA Awards 2021 sur Auvio

Depuis le 21 jusqu’au 29 avril, la Fondation pour les Générations Futures vous donne rendez-vous sur ses réseaux sociaux sur son site web www.fgf.be/hera pour la 9e édition des HERA Awards for Future Générations ! Six webinaires thématiques inédits et une cérémonie de célébration (ce jeudi 29 avril à 20h), pour découvrir comment les jeunes diplômé·e·s primé·e·s aux HERA Awards 2021 se distinguent par leur démarche systémique (à 360°) et la valeur ajoutée sociétale de leurs mémoires. Avec Benoit Derenne, Fondateur et directeur de la Fondation pour les générations futures mais aussi Mathilde Hombrouck (Comment réinventer les livraisons de colis sur le « dernier kilomètre » en limitant l’impact environnemental et n sensibilisant le consommateur ? Etude de cas : la Région de Bruxelles-Capitale), Fanny Brunin (La « nature », outil thérapeutique de réduction du stress : enquête d’opinion auprès d’assistants en médecine générale) et Jean Frippiat (Autoconsommation collective, le partage de l’énergie au sein d’une communauté)