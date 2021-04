Tendances Première : J’ai décidé de ne pas être mère (Ed. L’iconoclaste). Avec Chloé Chaudet sur Auvio

Elle a 35 ans. Elle n’aura pas d’enfants. C’est décidé. Un choix qui suscite l’incompréhension. « C’est un choix personnel ? », « Tu ne vas pas regretter ? », « Tu n’as pas peur de finir seule? »…, sont des questions récurrentes, quels que soient l’âge et le milieu. En occident, la maternité semble évidente, automatique. Toute femme est une mère en puissance. Le modèle dominant est celui de la femme qui travaille et a des enfants. On n’imagine pas, ou peu, qu’une femme ne souhaite pas avoir d’enfants. Ou alors c’est qu’elle n’a pas pu. Chloé Chaudet, sans posture idéologique, raconte son cheminement intime mais aussi la dureté des normes sociales et des réactions auxquelles elle doit faire face. Puis comment elle a trouvé en elle et dans ses lectures des armes de résistance. Un livre-phare pour accompagner un mouvement qui explose chez les femmes d’aujourd’hui.