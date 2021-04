Tendances Première : Rationnel, le cerveau d’Homo sapiens ? Avec Mathias Pessiglione,directeur de recherches à l’Inserm sur Auvio

Les vacances de Momo Sapiens (Ed. Odile Jacob) Rationnel, le cerveau d’Homo sapiens ? Il ne manque pas de le faire savoir, quand il analyse à froid ses décisions. Mais sur le coup, quand il doit faire un choix, c’est une autre histoire : le cerveau qui décide ne paraît pas si sage ! Il se laisse conditionner par l’habitude, envahir par les impulsions, diriger par les autres… Bref, il semble moins rationnel dans ses décisions pratiques que dans ses réflexions théoriques. À moins que ce ne soit le contraire ? Le cerveau reste un grand incompris. Peut-être, après tout, fait-il les bons choix sans qu’on s’en rende compte. Peut-être faut-il admettre ce paradoxe étonnant : le cerveau a ses raisons que la raison ne connaît pas ! C’est le paradoxe exploré dans ce livre, à la lumière des sciences actuelles de la décision, où se rencontrent l’économie, la psychologie et les neurosciences. Mathias Pessiglione est directeur de recherches à l’Inserm. Biologiste et psychologue, spécialiste des mécanismes cérébraux qui motivent le comportement dans les situations normales et pathologiques, il dirige actuellement une équipe de recherches en neurosciences cognitives à l’Institut du cerveau à Paris.