Tendances Première : "Tu veux vraiment t'installer à la campagne", Aurélie Delahaye sur Auvio

"Tu veux vraiment t'installer à la campagne", Aurélie Delahaye. Cette Française a fait le pari il y a quelques années de tout quitter de sa vie parisienne pour embrasser une vie à la campagne. Quelles sont les idées reçues sur cette aventure au vert ? Quelles sont les motivations de celles et ceux qui souhaitent fuir la ville pour la campagne ? Comment réussir son nouveau projet ? Et puis, quels sont les freins à la volonté de changer de vie ? Un livre qui déconstruit avec humour les stéréotypes de cette vie en pleine nature. Avec l'auteure Aurélie Delahaye, Martine Hennuy, Psychologue clinicienne, psychothérapeute, sophrologue, intervenante en gestion du stress et prévention du Burn out.