Tendances Première : Un monde nouveau en devenir. Des raisons d'espérer. sur Auvio

La géographe Chantal de Laveleye constate que notre façon d'habiter la planète doit être repensée, faute de conduire l'humanité dans une impasse. Dans un esprit transdisciplinaire, elle rassemble une grande diversité de faits récents qui, dans des domaines très divers (scientifique, technologique, économique, politique et culturel), concourent à apporter des réponses à nos inquiétudes. Ils témoignent, en effet, d'une transition écologique, économique et sociale déjà en cours vers un autre monde possible. Pour bâtir ce monde nouveau, les nouvelles générations ont besoin à la fois de lucidité et d'espoir. Chantal de Laveleye, auteure d’Un monde nouveau en devenir et de Vers quel monde allons-nous ? (Ed. L’Harmattan), est au micro de Fabrice Lambert ce jeudi matin.