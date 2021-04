Tendances Première : Faut qu’ça bouge !: Le salon "Horizons" sur Auvio

Faut qu’ça bouge ! Le salon Horizons offre des perspectives aux jeunes. Les jeunes sont bousculés dans leurs habitudes, restreints dans leurs contacts et leurs déplacements, entravés dans leurs études ou leurs activités professionnelles. Ils sont guettés par la fatigue et l’épuisement à force d’isolement et d’incertitude, … et pourtant, ils se sont révélés prêts à se rendre utiles, prompts à s’engager, enclins à relever les défis, bref déterminés à prendre leurs responsabilités et à construire aujourd’hui une société à leur image. Le Bureau International Jeunesse (BJI) propose les 20, 21 et 22 avril prochains le salon Horizons (online). Avec des rencontres, du volontariat, des stages… autant d’opportunités pour réaliser des projets en Belgique et à l’international. Citoyens aujourd’hui, les jeunes sont nombreux à se bouger et à vouloir s’impliquer. Ils trouveront au salon Horizons de quoi s’inspirer et s’engager. On en parle avec Jean-François Guillaume, Dr. en sociologie et Pr. à l’Université de Liège, Laurence Hermand, directrice du Bureau International Jeunesse (BIJ) et Nora BOULOUFA, une jeune du projet « Brigade mobile d’Evere ». Inscriptions : http://salon-horizons.eventbrite.be/