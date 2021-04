Tendances Première : Faire des affaires au niveau international dans le respect des droits humains et de l'environnement sur Auvio

Le 29 avril 2020, l'Union européenne annonçait une première proposition législative en 2021 sur le devoir de vigilance obligatoire des entreprises en matière de droits humains et d’environnement. Début avril 2021, 60 entreprises et fédérations belges ont adressé une lettre au gouvernement pour lui demander d'élaborer un cadre juridique national obligeant les entreprises à prendre leurs responsabilités en matière de respect des droits humains et de l'environnement dans leurs filières d’approvisionnement. Ce qui donnerait également aux entreprises l'impulsion nécessaire pour s’adapter en prévision de la mise en œuvre d'un règlement de l'UE et prendre ainsi une longueur d'avance sur un marché où les décideurs politiques, les consommateurs et les investisseurs durcissent leurs attentes en matière de responsabilité sociétale des entreprises. On en parle avec Zoé Dubois responsable du plaidoyer à achACT, Samuel Poos, coordinateur du Trade for Development Centre et Bruno van Steenberghe, directeur de Kalani S.A.