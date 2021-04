Tendances Première : Internet : comment éviter les arnaques et le harcèlement ? sur Auvio

Pourquoi des offres personnalisées s'affichent-elles sur votre profil ? Comment a-t-on découvert votre numéro de téléphone ? Votre adresse mail est piratée, mais comment ont-ils trouvé le mot de passe ? Vous recevez un mail d'un ami qui demande de l'aide ?... Et si vous deveniez une mule sans le savoir ? Dans son livre « Internet : évitez les arnaques et le harcèlement » (Ed. Racine), Olivier Bogaert dresse l'inventaire de ces arnaques dont nous sommes la cible potentielle et nous aide à nous en protéger et à sécuriser notre environnement numérique. Que ce soit sur ordinateur, smartphone ou tablette. Olivier Bogaert, Commissaire de police spécialisé dans la cybercriminalité, est l’invité de Cédric Wautier, ainsi que Charline Gorez, porte-parole Febelfin.