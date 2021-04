Tendances Première : Orienter l’offre touristique belge vers le durable sur Auvio

La crise sanitaire que traverse le secteur touristique en Belgique amène à repenser l’offre touristique. Beaucoup réfléchissent de plus en plus à proposer un tourisme inscrit dans la protection de l’environnement, un tourisme à impact positif en respectant certains critères comme la réduction de la consommation d'eau et d'énergie, l’utilisation d'énergies renouvelables et d'eau de pluie, la prévention et le tri des déchets, l’alimentation et la mobilité durables, l’entretien écologique et la préservation de la biodiversité... On en parle avec Pierre Coenegrachts, Directeur général adjoint de Wallonie Belgique Tourisme et Patrick Bontinck CEO de Visit.Brussels.