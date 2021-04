Tendances Première : L’innovation frénétique (Ed. Liber) sur Auvio

Ce ne sont plus les imperfections de la science et de la technologie qui inquiètent, mais au contraire leurs réussites, leurs fulgurances, leurs capacités de transformation du monde. L’innovation technologique configure l’évolution de nos modes de vie: elle définit dès aujourd’hui nos besoins et nos désirs; elle définira certainement demain nos perceptions, nos pensées, notre imagination. C’est encore plus clair avec la « transformation numérique » en cours depuis quelques années. Or, la passivité avec laquelle l’humanité accepte ce sort, inquiète. On se contente de batailler pour la protection des données personnelles, pour quelques réglementations plus protectrices çà et là, ou pour l’émergence d’une éthique des technosciences. Pour nécessaires qu’elles soient, ces luttes ne sont pas à la hauteur des potentiels de transformation des nouvelles technologies, qui laissent la civilisation comme hébétée et impuissante devant ses propres réalisations. Est-il encore possible d’encadrer l’innovation et ses conséquences ? Comment ? On en parle avec Jean François Simonin, docteur en philosophie, spécialiste de l’anticipation et des enjeux de long terme.