Tendances Première : Les folles histoires du sage Nasredin. Avec Matthieu Ricard et Ilios Kostou sur Auvio

Les folles histoires du sage Nasredin (l’Iconoclaste – Allary Editions) Au XIIIème siècle, un personnage légendaire pose son regard de sage (ou de fou) sur nos comportements, nos imperfections. Ainsi naissent les histoires de Nasredin qui, depuis, ont voyagé à travers le monde et le temps, de la Turquie à la Mongolie, en passant par l’Inde ou l’Iran. Ilios Kotsou et Matthieu Ricard dévoilent leurs récits préférés afin de nous guider au quotidien. Car ces histoires pleines d’humour invitent à la réflexion : Nasredin n’a pas peur de balayer les faux-semblants, de critiquer le pouvoir et de mettre en scène ses nombreuses faiblesses. Derrière le rire, la lucidité conduit au discernement et à la liberté intérieure. Le livre remet en perspective les grandes interrogations qui nous animent, avec de nouveaux éclairages : Comment changer de regard ? Nous libérer de nos fabrications mentales ? Comment être authentique ? Agir de façon juste ? Avec Ilios Kostou et Matthieu Ricard.