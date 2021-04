Tendances Première : Corporate ReGeneration sur Auvio

Corporate ReGeneration a pour ambition de mobiliser l’ingéniosité des jeunes générations et des entreprises pour créer les solutions d’un avenir durable et régénératif . De manière plus vaste, le projet répond à l’urgence de muter vers un modèle de société plus en phase avec le respect du vivant. Une aventure joyeuse qui pourrait bien transformer la manière d’entreprendre ! Vincent Truyens et Olivier Bouche initiateurs du projet, sont nos invités, ainsi que Louis Martin qui travaille sur le projet du congrès international Money&Business partnership de Peter Koenig et Coraline Dupelou qui travaille sur le projet du green digital pour Altavia Act.