Tendances Première : Retrouver un second souffle grâce à l'enfant qui est en nous. Avec Vanessa Carrara-Douillet sur Auvio

Second souffle – Comment retrouver son enfant intérieur et l’harmonie avec soi-même ? (Ed. Michel Lafon) Entendez-vous votre enfant intérieur ? Oui, cette petite voix de celle ou celui que vous étiez, il n'y a pas si longtemps. Cette petite voix que vous vous évertuez à museler est en réalité votre meilleur allié pour retrouver l'harmonie avec vous-même. À travers une galerie de portraits, Vanessa Carrara-Douillet vous offre toutes les clefs pour renouer avec votre moi profond et accéder à la liberté d'être soi. Vivre au présent en accord avec le passé, pour construire le meilleur des avenirs. Comment ? En s'appuyant sur ses propres ressources insoupçonnées révélées par l'hypnothérapie, le dialogue et des exercices spécifiques. Chaque séance, aussi singulière soit-elle, délivre un message universel pour renouer avec le bonheur. Une voix à suivre pour être de nouveau en phase avec soi-même. Vanessa Carrara-Douillet, auteure et hypnothérapeute est notre invitée.