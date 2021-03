Tendances Première : Exclusion et Vulnérabilité numériques sur Auvio

Exclusion et Vulnérabilité numériques. En faisant soudainement basculer toutes les activités en ligne, le confinement n’a jamais rendu aussi grande la dépendance aux technologies numériques, que ce soit pour travailler, poursuivre des études, garder du lien social, accéder aux loisirs ou aux soins de santé ou à tout autre aspect de la vie sociale. Sans nier les avantages inédits de la dématérialisation d’un nombre toujours plus grand de services, ce basculement à grande échelle dans une société en ligne rend évidentes les inégalités entre citoyens. Mais surtout, la numérisation de services essentiels publics, d’intérêt général ou privés, révèle les risques encore plus grands d’exclusion sociale de ceux qui ne disposent pas des conditions d’accès et d’appropriation de ces technologies. Des enquêtes sociologiques approfondies permettent d’interroger les conditions d’une société en ligne inclusive. On en parle avec Périne Brotcorne, sociologue au CIRTES et Lauriane Paulhiac, coordinatrice des activités pour le Réseau Caban.