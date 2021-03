Tendances Première : Covid 19 : Anxiété et rapport aux médias sur Auvio

Grégoire Lits, professeur de sociologie des médias à l’Observatoire de recherche sur le journalisme et les médias à l’UCLouvain, analyse depuis plusieurs mois, l’évolution des émotions et du rapport à l’information au fil de la crise sanitaire. L’étude repose sur cette question : comment les personnes s’informent-elles sur le Coronavirus et quel est l’impact de leur mode d’information sur leur santé mentale, leur croyance dans la théorie du complot et l’adoption des mesures sanitaires ? L’expert en communication travaille sur le nouveau concept de vulnérabilité infodémique développé par des chercheurs de l’université d’Oxford. Objectif ? Identifier les personnes les plus à risque dans l’infodémie (le flux massif d’informations sur le virus parfois difficile à traiter). On analysera les résultats intermédiaires des enquêtes avec Grégoire Lits. https://limesurvey.uclouvain.be/limesurvey319/index.php/474178?lang=fr