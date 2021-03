Tendances Première : Homo Digitalis : Comment la digitalisation nous rend plus humains (Ed. Racine) sur Auvio

Dans Homo Digitalis, Thierry Geerts, directeur général de Google Belgique, analyse les dangers et les opportunités de la révolution digitale. Sans tabou et le regard tourné vers l'avenir, il cite de nombreux exemples passionnants de la façon dont la digitalisation peut nous influencer, à titre personnel et au niveau de la société. Sa conclusion est claire : la technologie est neutre et c'est à l'homme qu'il revient de l'utiliser en connaissance de cause. Et si l'homo digitalis remplaçait l'homo sapiens ?