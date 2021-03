Tendances Première : Vivre pour apprendre (Fauves Editions) sur Auvio

Face à la succession d'épreuves et d'obstacles qui ont jalonné sa vie, Sandrine de Montmort n'a jamais perdu son goût irrépressible de la vie. Aujourd'hui riche de ses blessures et des leçons qu'elle a su en tirer - cultiver la pensée positive, la confiance et l'estime de soi, apprendre à se préserver, garder sa curiosité intacte, considérer l'argent comme « l'art des gens » - , elle livre le fruit de ses expériences et de ses rencontres dans un récit lumineux, hommage à celles et ceux qui ont croisé sa route. Quel sens donner à nos expériences ? Où trouver la lumière après avoir vécu un drame ? Comment apprendre à traverser les épreuves? Comment les transformer en matière à réfléchir, à guérir ? De la reconstruction à la guérison : Sandrine de Montmort offre ici son histoire en toute sincérité, comme une apologie de la résilience et un fabuleux voyage vers la voie de la sagesse.