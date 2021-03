Tendances Première : Coup de Pouce : La Procédure de Réorganisation Judiciaire sur Auvio

La Chambre a approuvé vendredi dernier la proposition de loi qui revoit la procédure de réorganisation judiciaire (la PRJ). La PRJ a pour but de préserver, sous le contrôle du juge, la continuité de tout ou partie de l'entreprise en difficulté ou de ses activités. Elle a une importance particulière depuis l'expiration du moratoire sur les faillites à la fin janvier. Qu’est-ce qu’une procédure de réorganisation judicaire, exactement ? Comment est-elle organisée ? Que prévoit la réforme ? En quoi cela permettrait à des entreprises de s’en sortir ? Qui est concerné ? comment aborder sereinement une PRJ? On en parle avec Jean Olivier Collinet, de Relaod Yourself, Lucille Bermond, avocate et Nicolas Etienne de Ecopostale.