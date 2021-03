Tendances Première : L’homme préhistorique est aussi une femme (Allary Éditions). Avec Marylène Patou-Mathis sur Auvio

L’homme préhistorique est aussi une femme (Allary Éditions) « Non, les femmes préhistoriques ne consacraient pas tout leur temps à balayer la grotte et à garder les enfants en attendant que les hommes reviennent de la chasse. Les imaginer réduites à un rôle domestique et à un statut de mères relève du préjugé. » C’est ainsi que débute le dernier livre de Marylène Patou-Mathis, préhistorienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste des comportements des Néandertaliens : « L’homme préhistorique est aussi une femme » Allary Éditions.