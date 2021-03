Tendances Première : Une famille enfin paisible (Ed. du Rocher) sur Auvio

Si la famille donne souvent un sentiment de protection et de refuge, parfois, elle devient le lieu d'une guerre quotidienne : échanges tendus avec un enfant, difficultés dans la fratrie, soucis de communication… Anne-Catherine Sabas nous explique ce qui se cache derrière ces conflits répétitifs et nous donne des pistes de réflexion pleines de profondeur pour prendre de la distance et reconstruire ce qui semble brisé. - Comprendre les rapports de force inconscients - Découvrir le pouvoir extraordinaire de la parole - Savoir sortir des rôles figés, source de malentendus Anne-Catherine Sabas est psychanalyste, psychopraticienne et formatrice en communication et gestion de conflits. Elle est notre invitée.