Tendances Première : Moins mais mieux : la Slow Cosmétique. sur Auvio

Le mouvement Slow Cosmétique s’inscrit au sein d’une tendance « slow movement » de plus en plus marquée et qui touche de nombreux secteurs d’activités. Aujourd’hui, ce sont 219 marques issues de 10 pays qui sont labelisés Slow Cosmétique®. Une tendance qui va grandissante. Le principe de la Slow Cosmétique est simple : on revient à l’essentiel et on choisit mieux ses produits, voire on décide de les faire soi-même ! Convertie depuis de nombreuses années, Rachel Dipinto partage ses trucs dans « 40 fiches-recettes pour consommer moins mais mieux en adoptant la slow cosmétique au quotidien » Editions Leduc. En bonus, l’auteure livre aussi tous ses conseils pour prendre soin de la peau masculine et de celle de bébé ! Rachel Dipinto est notre invitée.