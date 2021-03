Tendances Première : Le Futur de la monnaie. Avec l'économiste Michel Aglietta sur Auvio

La monnaie traditionnelle est-elle vouée à disparaître ? Les innovations en matière monétaire nous donnent le vertige : diversification des moyens de paiement avec les applications sur Internet et le mobile, apparition des monnaies digitales comme la libra ou de crypto-actifs comme le bitcoin, banalisation des monnaies locales… Comment s’y retrouver entre toutes ces monnaies ? Qu’est-ce qui différencie les monnaies digitales des monnaies électroniques ? Quid des monnaies de banque centrale ? Au-delà des aspects technologiques, quel est le rôle fondamental de la monnaie ? Celui-ci est-il menacé lorsque des acteurs privés cherchent à développer leur propre monnaie ? Michel Aglietta est professeur émérite à l’université Paris-Nanterre et conseiller scientifique au CEPII et à France Stratégie. Il a été membre de l’Institut universitaire de France et membre du Haut Conseil des finances publiques. Il co-écrit ce livre avec Natacha Valla, économiste. Il sera notre invité.