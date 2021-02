Tendances Première : Sexualités, sentiments et stéréotypes. Oser en parler (Collection « Liberté, j’écris ton nom ») sur Auvio

Evras, ou Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle. Cet acronyme est encore souvent méconnu par le grand public. Pourtant, il y a quelques années, l’Evras a été reconnue officiellement par décret comme une des missions de l’école. Cependant, les disparités restent nombreuses entre les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Comment améliorer cette Evras dans toutes les écoles ? Quels bénéfices peuvent retirer les élèves d’une Education à la Vie Relationnelle, Affective et Sexuelle ? Quelles sont les problématiques soulevées par les jeunes aujourd’hui ? On en parle avec Julie Henriet, psychologue-clinicienne dans le champ de l’adolescence et auteure de cet essai, avec Bernard Guillemin, animateur, coordinateur d’Alter Visio Asbl et Lola Dubrunfaut, chargée du projet Moules Frites (chaîne digitale de thématiques sur la santé sexuelle).