Tendances Première : L’Architecture féministe sur Auvio

Apolline Vranken défend une architecture (et un urbanisme) égalitaire qui favoriserait une symétrie des mouvements entre l’espace domestique traditionnellement féminin et l’espace public, plutôt masculin. Pour ce faire elle est partie de l’exemple des béguinages qui inspire encore aujourd’hui des architectes, des promoteurs immobiliers et des urbanistes. Caractérisés par un ensemble de maisons autour d’une cour centrale avec un jardin qui favorisait les contacts et les échanges au sein de la communauté, les béguinages étaient symbolisés par des valeurs de solidarité, d’éducation et de démocratie. Aujourd’hui naissent en Europe des lieux qualifiés de « néo-béguinages » parce qu’ils reproduisent l’idée de ces espaces participatifs et solidaires. Ils démontrent à eux seules, la nécessité d’avoir une vision plus féministe de l’architecture et de l’urbanisme. Explications avec Apolline Vranken, architecte investie dans les questions de rapport de genre dans l’espace et d’égalité urbaine, Chloé Salembier, anthropologue UCLouvain. https://www.architecturequidegenre.be/ https://angela-d.be/ https://8maars.be/collecti-e-f-8-maars/ http://www.housing-action-day.be/fr/28-mars