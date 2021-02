Tendances Première : Les labels énergétiques : nouveautés pour mars 2021. sur Auvio

L’étiquetage « consommation énergétique » des produits électroménagers va changer définitivement dès le 1er mars prochain. L'Union européenne met fin à cette bataille des "+". Retour à la classification originelle, étalonnée de A à G, en accord avec les nouvelles technologies et les performances actuelles des électroménagers. Qu’est-ce que ça va changer pour nous, consommateurs ? Pour en parler en studio et en direct : Julie Frère, porte-parole de Test Achats, Etienne Mignolet, porte-parole du SPF Economie et Jonas Moerman, conseiller énergie Ecoconso.