Tendances Première : Numérique, compter avec les femmes (Ed. Odile Jacob) sur Auvio

Voilà plus de vingt ans que Anne-Marie Kermarrec fait de la recherche en informatique à un très haut niveau. Elle s’est aussi frottée, en tant qu’entrepreneuse dans la Deep Tech, aux investisseurs, accompagnateurs, incubateurs et start-upeurs de tout crin. Évoluant depuis longtemps dans ce milieu, elle constate qu’elle est encore trop souvent parmi les rares femmes dans l’assemblée. Comment mettre fin à la sous-féminisation de ce secteur encore très machiste, à l’image de notre société ? Anne-Marie Kermarrec est professeure en informatique à l’École polytechnique fédérale de Lausanne, en Suisse, et fondatrice de la start-up Mediego, issue de l’Inria. Membre de l’Academia Europaea et ACM Fellow, elle est lauréate du prix Montpetit et du prix de l’Innovation de l’Académie des sciences. Elle est notre invitée.