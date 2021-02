Tendances Première : L’art de rebondir… sur Auvio

L'échec est toujours dur à encaisser mais il peut aussi permettre de réajuster ses projets et de rebondir. Alors, comment faire de l'échec un tremplin et non un naufrage ? Comment retrouver sa confiance en soi et sa motivation ? D'où vient cette aptitude à se relever plus facilement et plus vite que les autres ? Tout le monde est-il capable de rebondir par suite de ce qu'il considère comme un échec ? Comment plier sans rompre ? Comment rebondir après un échec professionnel ou une faillite ? Comment réinventer son projet professionnel ou entrepreneurial ? Quel enseignement tirer des sportifs qui rebondissent après un échec ou un accident ? Avec Jean Olivier Collinet de ReloadYourself, Pascale Switten, CEO de Caméléon, qui a relancé l’entreprise Caméléon avec le personnel après la faillite de l’entreprise ; Aurélie Dekegeleer, Directrice de Réseau Entreprendre qui soutient son réseau d’entrepreneur à rebondir face à la crise et Alain Goudsmet directeur de Mentally Fit Institute qui soutien les sportifs de haut niveau dans leur carrière. https://www.reseau-entreprendre.org/bruxelles/ https://www.mentallyfit.be/fr/ https://www.cameleon.be/fr http://jobyourself.be