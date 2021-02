Tendances Première : La contagion du bonheur (ed. Eyrolles) sur Auvio

Ennui, peurs, mental envahissant... Nous vivons une période délicate et particulièrement stressante. Les crises s'enchaînent et tout le monde est un peu perdu face à tous ces événements. Alors, comment arrêter cette marche à Très Grande Vitesse et ces pensées compulsionnelles qui nous gâchent la vie et nous empêchent de nous concentrer sur le moment présent ? Franck Martin nous propose un remède radical pour retrouver le bonheur de vivre. Il nous donne ici des outils pour penser positif, pour calmer notre mental destructeur en apprenant à nous concentrer véritablement sur l'instant présent, et pour enfin laisser la place à l'imagination positive et constructive. On en parle avec l’auteur, Franck Martin, professeur de communication et de management à Lyon.